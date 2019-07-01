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  • 01.07.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 14:19

'da eşini döven kişiyi defalarca tekmelediler

'da avukat Ali Aksoy, eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti. Aksoy'un tepkisi üzerine harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.

Antalya'da eşini döven kişiyi defalarca tekmelediler

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti.

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