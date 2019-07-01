Kadın cinayeti, 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı. Olay 2013'te Erzurum'da yaşandı. İsmail Gürgen (70) ile eşi Fatma Gürgen (46), minibüs ile yola çıktı. Araç, göle uçtu. Kadın, hayatını kaybetti. İsmail Gürgen, tuvaletini yaparken aracın göle uçtuğunu söyledi. Dosya kapatıldı.



Fatma Gürgen, minibüsün içerisinde ölü bulunmuştu.

Gürgen'in yeğeni Ferdi Gürgen, savcılığa gitti, İhbar mektubunda, yengesinin "Amcan beni öldürmek için planlar yapıyor" dediğini ileri sürdü. İsmail Gürgen 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza tutanağında, aracın kontak anahtarının açık, birinci viteste, el freninin inik vaziyette, kapı kolu ve kilidinin kırık olduğu tespit edildi.Erzurum'da 5 yıl önce minibüsün göle uçtuğu, bir kişinin öldüğü kazayla ilgili dosya yeniden açıldı.

Kadının eşi tutuklandı...