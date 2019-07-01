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i 5 yıl sonra gelen ihbarla ortaya çıktı

Yıllanmış vahşet!

Kadın i, 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıktı. Olay 2013'te 'da yaşandı. İsmail Gürgen (70) ile eşi Fatma Gürgen (46), minibüs ile yola çıktı. Araç, göle uçtu. , hayatını kaybetti. , tuvaletini yaparken aracın göle uçtuğunu söyledi. Dosya kapatıldı.


, minibüsün içerisinde ölü bulunmuştu.

Gürgen'in yeğeni Ferdi Gürgen, savcılığa gitti, İhbar mektubunda, yengesinin "Amcan beni öldürmek için planlar yapıyor" dediğini ileri sürdü. İsmail Gürgen 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. tutanağında, aracın kontak anahtarının açık, birinci viteste, el freninin inik vaziyette, kapı kolu ve kilidinin kırık olduğu tespit edildi.Erzurum'da 5 yıl önce minibüsün göle uçtuğu, bir kişinin öldüğü kazayla ilgili dosya yeniden açıldı.

Kadının eşi tutuklandı...

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