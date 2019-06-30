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  • 01.07.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 00:21

Damat-kayınpeder kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.

Damat dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Mareşal 7628 Sokak'ta meydana geldi.

G.A., iddiaya göre evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yarılalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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