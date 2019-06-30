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  • 30.06.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 14:14

'da şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde...

'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü ise sevk edildiği adliyede şartıyla bırakıldı.

Şehrin ortasında rezalet! Otomobilin içinde...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri; Mehmet D. (50), D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı.

Şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.

Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

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