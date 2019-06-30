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  • 30.06.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:53

'da ormanlık alanda

Sarıyer'de bulunan ormanlık alanda çıktı. Hasdal Kışlası yakınında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, yangına karadan ve havadan müdahale çalışması başlatıldı.

Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de havadan müdahale etti.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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