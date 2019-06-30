Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor

Ordu'da yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Çulluk, Akkuş ilçesinde kurduğu kaz çiftliğinde siparişlere yetişemiyor.
Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.
Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.
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