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  • 30.06.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 14:32

Akkuş'ta "kaz çiftliği" kurdu siparişlere yetişemiyor

'da 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde kaz çiftliği kuran , yumurta ve kaz taleplerini karşılamaya çalışıyor. Çiftlik sahibi Niyazi Çulluk "Kaz çiftliği kurduğum i son derece memnunum. Bu işi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim" dedi.



Ordu'da yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Çulluk, Akkuş ilçesinde kurduğu kaz çiftliğinde siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

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