Devletin kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık olarak bilinen Kabotaj Bayramı 1 Temmuz Pazartesi günü kutlanacak. Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, Kabotaj Bayramı neden kutlanır? İşte cevabı...

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Ülkemizde, 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutluyoruz.