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  • 01.07.2019 01:55
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 01:55

'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü

kapalı pazar yerinde bulunan tek katlı asansörde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve morguna kaldırıldı. Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

10 yaşındaki çocuğun asansörde feci ölümü!

Kuşdilli Mahallesi kapalı pazar yerinde saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 10 yaşlarındaki çocuk, tek katlı asansörde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu sıkıştığı asansörden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afgan uyruklu çocuğun öldüğü belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsisi için Eğitim ve morguna kaldırıldı. Polis, çocuğun kimlik bilgileri ve ailesine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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