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  • 30.06.2019 13:28
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 13:28

'da düğün dönüşü korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı

Çavdarhisar'da düğünden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil köprünün korkuluklarına çarparak parçalandı. Kaza sonrası araçta bulunan kişilerden 2'si ölürken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Düğün dönüşü korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi parçalandı

'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Erkan Ertunç'un (43) kullandığı 26 UP 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Hacıkebir köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ile Hatice Pektaş (41), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (3), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ertunç ailesinin, yakınlarının İzmir'in Aliağa ilçesindeki düğününden döndüğü öğrenildi.

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