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  • 28.06.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 16:56

Son dakika! 'den geneli için uyarı geldi! Yarın başlıyor

'den yapılan son dakika açıklamasında, " genelinde yarından itibaren üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor." denildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı kıyıları, Doğu Karadeniz, 'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, 'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile 'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz (, Zonguldak, , kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, 'un doğusu ile 'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, ve ) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

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