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  • 27.06.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 19:19

Son dakika: 'den o iller için sağanak uyarısı!

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanan sel felaketinin ardından Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı
Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve Karaman ile 'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Rize ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

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