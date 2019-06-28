Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.06.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 16:04

'da feci kaza! Traktörle otomobil birbirine girdi

Gerger'de seyir halindeki bir otomobille traktör çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Feci kaza! Traktörle otomobil birbirine girdi

'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yakup Dayan idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, Onevler köyünde traktörle çarpıştı.

Kazada sürücü Dayan ile otomobilde bulunan Nergiz, Sibel, Mehmet Eren, Fatma, Gökhan ve Zeynep Dayan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdıyaman'da feci kaza! Traktörle otomobil birbirine girdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri