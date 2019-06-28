Keçi inadı! 20 gündür kayıplardı....

Kahramanmaraş'ta otlatmaya bırakılan 3 kişiye ait 15 keçi, 20 gün önce kayboldu. Hayvan sahipleri keçilerin 150 metre yükseklikteki kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Arazi şartları nedeniyle hayvanları bulunduğu yerden indiremeyen vatandaşlar AFAD ekiplerinden yardım istedi. Malzemelerini eşek sırtında kayalık alana çıkartan ekipler, 6 saat süren çalışma sonunda keçilerin tamamını mahsur kaldıkları yerden kurtarıp sahiplerine teslim etti.
- Yaşam
- 28.06.2019
- Gazete
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