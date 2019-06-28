Kanlı takip

Cani baba dehşet saçtı. Olay dün Balıkesir'de yaşandı. Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için kente geldi. Annesinden ayrı yaşayan babası Mustafa Ali Yılmaz (67), daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Kaza yaptırıp yolun dışına çıkardı. Mustafa Ali Yılmaz, tabancasıyla 11 el ateş etti. Genç kadın, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, kısa sürede yakalandı. Genç doktorun, babası tarafından annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.
Gülnur Yılmaz, henüz 28 yaşındaydı. Genç kız, cani babası tarafından hunharca katledildi.
Gülnur Yılmaz, henüz 28 yaşındaydı. Genç kız, cani babası tarafından hunharca katledildi.
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