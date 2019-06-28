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’de öfkeli baba, doktor kızına yaptırıp 11 kurşunla infaz etti. Annesinin yerini söylemediği için öldürdüğü iddia edildi.

Kanlı takip
Cani baba dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için kente geldi. Annesinden ayrı yaşayan babası Mustafa Ali Yılmaz (67), daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. yaptırıp yolun dışına çıkardı. Mustafa , tabancasıyla 11 el ateş etti. Genç kadın, yaşamını yitirdi. Katil zanlısı, kısa sürede yakalandı. Genç doktorun, babası tarafından annesinin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü.



, henüz 28 yaşındaydı. Genç kız, cani babası tarafından hunharca katledildi.

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