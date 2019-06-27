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  • 28.06.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 02:22

Kayıp kız çocuğu ormanda uyurken bulundu

'nin Demirköy ilçesinde 5 saattir haber alınamayan kız çocuğu ormanda uyurken bulundu. Dereden geçtiği sırada elbiselerinin ıslanması sonucu üşüdüğü gözlemlenen çocuk, ekiplerince Demirköy 'ne götürüldü. Turan, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kayıp kız çocuğu ormanda uyurken bulundu

Bir yakınlarının düğün törenine katılmak üzere 'dan Demirköy ilçesine gelen Mustafa ve Edibe Turan çiftinin 12 yaşındaki kızları Esma Turan diğer çocuklarla oyun oynarken, gözden kayboldu.

Yakınları bir süre Turan'ı çevrede aradı. Kız çocuğundan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede daha sonra Afet ve Müdürlüğü () ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Recep Gün ve vatandaşların katılımı ile ormanlık alanda yapılan aramada, kız çocuğu yerleşim yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Kale mevkinde taş üzerinde uyurken bulundu.

Dereden geçtiği sırada elbiselerinin ıslanması sonucu üşüdüğü gözlemlenen çocuk, ekiplerince Demirköy 'ne götürüldü. Turan, ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuğunun kaybolduğu ihbarını aldıkları gibi bölgede arama çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Çocuğun kaybolduğu alandan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulunduğunu ifade eden Ekinci, çocuğun bulunmasında emeği geçen jandarma, AFAD, polis ile vatandaşlara teşekkür etti. Ekinci, bir sıkıntı yaşanmadan çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"ÇOCUĞU BULAN KİŞİ ÖDÜLLENDİRİLECEK"
Ekinci, kız çocuğunu ormanda bulan kişininde ödüllendirileceğini bildirdi.

Kız çocuğunu bulan Beyhan Kocaoğlu'na iş imkanı ile çocuklarına eğitim yardımında bulunulacağını aktaran Ekinci, "Çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Özellikle engelli çocuklarımıza biraz daha dikkat edelim. Herkesten Allah razı olsun. Bulan arkadaşımız büyük bir başarı örneği sergiledi." dedi.

Belediye başkanı Gün ise çocuğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını aktardı. Kırklareli Valisi de aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


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