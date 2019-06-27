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  • 28.06.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 07:31

Son dakika: 'den için sağanak uyarısı | 28 Haziran

Son dakika haberi... 'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, sağanak yağışların etkisi altında. Yapılan uyarıda, Rize ve Artvin bölgelerinde aşırı yağışlardan dolayı ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve Karaman'ın ve Niğde'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile 'un batısında kuzeydoğudan, İskenderun Körfezi'nde ise güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani , su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

26°C, 35°C
Az bulutlu

ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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