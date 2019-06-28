Kadıköy'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kadıköy'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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