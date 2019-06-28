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  • 28.06.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 23:26

'de ortalığı savaş alanına çeviren 'makasçı' çift için flaş karar

'de makas atarken zincirleme neden olan hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, le serbest bırakıldı.

Ortalığı savaş alanına çevirmişlerdi! Flaş gelişme

Kadıköy'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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