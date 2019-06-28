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  • 28.06.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 11:50

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi! 8 araç birbirine girdi: 7 yaralı

'de Karayolu'nda 8 araç birbirine girdi. da 7 kişi yaralanırken, kazaya yolda yarışan ve birbirlerine makas atan karı-kocanın neden olduğu belirtildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı.

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