Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı.
Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı.
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