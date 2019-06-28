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  • 28.06.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 00:10

Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu

'de 'nde, balık avlayan (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı.

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