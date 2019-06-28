Hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 yılı için hac kayıtları tamamlanmış ve hacı adayları 4 Temmuz'da hacca gidiş yapacaklar. Bu sene hac kayıtlarından hak kazanamayan ve başvuru yapmayan vatandaşlar, 2020 kayıtlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 2020 Hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Hac kuraları ne zaman olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. 2019 yılı hac yolculuğu için ön başvurular 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 28 Aralık 2019 tarihinde yapılmış hak kazananlar kesin kayıt işlemlerini 02-11 Ocak 2019 tarihlerinde yapılmıştı.

Buna göre, 2020 hac ön başvurularının ve kura çekiminin 2019 Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.