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  • 28.06.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 14:59

Evlat katili babadan şok ifade: Annesi üzülsün diye yaptım

'de kızını vahşice katleden babanın ifadesi ortaya çıktı. Öz kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkardıktan sonra 15 el ateş ederek kızını öldüren cani baba cinayeti "sırf annesi üzülsün" diye işlediğini söyledi.

Evlat katili babadan şok ifade

İddiaya göre, SSK emeklisi Mustafa Ali (57) ve güzellik uzmanı Gülden (49) Yılmaz çifti bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Ayrı yaşamaya başlayan çift birlikte edinilen ve Gülden Yılmaz'a miras kalan malların paylaşımında bir türlü uzlaşamadı. Zaman zaman çıkan tartışmalar sebebiyle anne Gülden Yılmaz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan kızı Gülnur Yılmaz'ın yanına yerleşti. Dönem dönem eski eşi yüzünden adres değiştiren anne Gülden Yılmaz, kızının mezuniyetine 1 yıl varken Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

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