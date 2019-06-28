Evlat katili babadan şok ifade: Annesi üzülsün diye yaptım

İddiaya göre, SSK emeklisi Mustafa Ali (57) ve güzellik uzmanı Gülden (49) Yılmaz çifti bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Ayrı yaşamaya başlayan çift birlikte edinilen ve Gülden Yılmaz'a miras kalan malların paylaşımında bir türlü uzlaşamadı. Zaman zaman çıkan tartışmalar sebebiyle anne Gülden Yılmaz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan kızı Gülnur Yılmaz'ın yanına yerleşti. Dönem dönem eski eşi yüzünden adres değiştiren anne Gülden Yılmaz, kızının mezuniyetine 1 yıl varken Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN