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  • 28.06.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 13:09

'da büyük vahşet! Ağlamasın diye halının altına koyduğu bebeğini, ölünce çöpe attı...

Böyle vahşet görülmedi! ’ın Karakoçan ilçesinde kendi başına evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, bebeğin cesedini çöpe attı. Karakoçan Belediyesine bağlı Temizlik İşleri personeli, çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki cesedini fark etti. Polis tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O., ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı.

Hamileliğini gizleyen kadın, 4 gün önce evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapattı.

Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, çocuğun öldüğünü fark etti. Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın, cesedi siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı.

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