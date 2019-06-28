



Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O., ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı.

Hamileliğini gizleyen kadın, 4 gün önce evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapattı.

Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, çocuğun öldüğünü fark etti. Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın, cesedi siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı.