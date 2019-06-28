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  • 28.06.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:49

'de dehşete düşüren olay! Yüzü parçalanmış halde bulundu

'nin ilçesinde tünel inşaatı alanında yüzü parçalanmış erkek cesedi bulundu. Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görenler dehşete düştü! Yüzü parçalanmış halde bulundu

ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu.

Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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