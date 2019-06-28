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Akıllara zarar! ‘zarar ettiği’ gerekçesiyle kapatıldı

’da tarihi çarşıda yaklaşık 50 yıldır hizmet veren , kapatıldı. Kapısına “WC ZARAR ETTİĞİ İÇİN KAPALIDIR” tabelası asıldı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar isyan etti: Nereye gideceğiz!

BURSA'NIN çarşısında bulunan Tarihi Kayhan Camii derneğine ait tuvalet iflas etti. Yaklaşık 50 yıldır tarihi çarşıda esnafa ve vatandaşlara hizmet veren in kapısına kilit vuran yönetim, "WC zarar ettiği için kapatılmıştır" yazısını astı. Mahalleli, bu durum karşısında şaştı kaldı.

İlk defa iflas eden tuvalet gördüğünü belirten Dinar Şahin, "Para toplanmıyor, esnafın çoğu para vermiyor. Mecburen dernek yönetimi kapattı" diye konuştu.

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