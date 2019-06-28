BURSA'NIN Tarihi Kayhan çarşısında bulunan Tarihi Kayhan Camii derneğine ait tuvalet iflas etti. Yaklaşık 50 yıldır tarihi çarşıda esnafa ve vatandaşlara hizmet veren umumi tuvaletin kapısına kilit vuran yönetim, "WC zarar ettiği için kapatılmıştır" yazısını astı. Mahalleli, bu durum karşısında şaştı kaldı.

İlk defa iflas eden tuvalet gördüğünü belirten Dinar Şahin, "Para toplanmıyor, esnafın çoğu para vermiyor. Mecburen dernek yönetimi kapattı" diye konuştu.