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  • 27.06.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 19:49

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

Tunceli'de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu 'na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı. Çok sayıda profesyonel ekibin yanı sıra yüzlerce vatandaş da genci aradı.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle belirlenmişti.

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