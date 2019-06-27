Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tokat-Niksar arasında, Haydarbey köyü yakınlarında yaşandı. Yusuf Bayram (55) yönetimindeki 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Özdemir'in (37) kullandığı 60 HF 696 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Bayram, Ayten Bayram ve Osman Özdemir ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta acı kaza! Ölü ve yaralılar var
Tokat Niksar'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası araçta bulunan kişilerden biri ölürken, 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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