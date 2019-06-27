Baba-kız feci şekilde can verdi. Kaza dün Çanakkale'de meydana geldi. Kızı Miray Bülbül'ü (4) de yanına alarak yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül'ün (34) kullandığı otomobilin dönüş yolunda yakıtı bitti.
Genç adam, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen ikiliye yüklü kamyon çarptı. Arif Bülbül ile Miray Bülbül, feci şekilde yitirdi. Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.
Genç adam, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen ikiliye yüklü kamyon çarptı. Arif Bülbül ile Miray Bülbül, feci şekilde yitirdi. Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.