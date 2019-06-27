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Baba acı!

’de yolun karşısına geçmek isteyen baba ve kızına kamyonet çarptı. İkisi de kurtarılamadı.

Baba acı!
Baba-kız feci şekilde can verdi. dün 'de meydana geldi. Kızı Miray Bülbül'ü (4) de yanına alarak yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül'ün (34) kullandığı otomobilin dönüş yolunda yakıtı bitti.



Genç adam, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen ikiliye yüklü kamyon çarptı. ile , feci şekilde yitirdi. Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.

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