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  • 26.06.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:53

'da ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var

'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan sonrası 17 kişi gözaltına alındı. tarafından açıklama yapılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ortalık karışmıştı! Tam 17 gözaltı...

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı 'nde meydana geldi. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan da 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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