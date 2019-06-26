İŞKUR sosyal çalışma programı üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Yaz tatilinin başlamasının ardından öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR sosyal çalışma programında günlük ücret ne kadar? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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