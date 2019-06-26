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  • 26.06.2019 23:03
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 23:03

? Günlük ücret ne kadar?

Yaz tatilini faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Bu nedenle merakla araştırılan soruların başında "?" sorusu yer alıyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programında günlük ücret ne kadar?

İŞKUR öğrencilere yaz işi başvuruları ne zaman bitiyor?

İŞKUR sosyal çalışma programı üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Yaz tatilinin başlamasının ardından öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuruları ne zaman bitiyor? İŞKUR sosyal çalışma programında günlük ücret ne kadar? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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