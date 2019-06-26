Her hafta çarşamba ve cumartesi günü noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları Sayısal Loto oynayan kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen Sayısal Loto sonuçlarını açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte 26 Haziran Sayısal sonuçları...

26 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 9 - 14 - 22 - 24 - 42 - 48

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.