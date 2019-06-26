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  • 27.06.2019 01:30
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 01:31

Kumaş deposunda çıkan korkuttu

'nın Yıldırım ilçesinde, tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan , itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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