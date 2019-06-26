Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, Çayırözü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan M.E.D. (15) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.E.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.