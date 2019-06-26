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  • 27.06.2019 00:57
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 00:57

'de trafik sı: 1 ölü, 3 yaralı

'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. M.E.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, Çayırözü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Y.D. ile araçta bulunan M.E.D. (15) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.E.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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