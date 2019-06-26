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  • 27.06.2019 01:40
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 01:40

'da zincirleme : 6 yaralı

'da, 4 otomobilin karıştığı da, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla ve ve Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya'da zincirleme kaza: Yaralılar var

, gece saatlerinde Özsan Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bulvarından kent merkezi yönüne giden, (46) yönetimindeki 44 EN 376 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu.

Aynı yöne ilerleyen Kemal Göçer yönetimindeki 16 JOF 96 plakalı otomobil, Sinan Karakuş yönetimindeki 12 AP 577 plakalı otomobil ve yönetimindeki 46 VL 088 plakalı otomobil Yılmaz'ın aracına çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan Ali Çalım (38), (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46), Bülent Yılmaz (46) ve Niyazi Özdemir yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Eğitim ve ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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