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  • 27.06.2019 00:36
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 00:37

Yer: ... Kötü kokular gelmesi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı

’da yaşlı bir adamın ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Kurumuna gönderildi.

Kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1. 'ta tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.'nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Kurumuna gönderildi.

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