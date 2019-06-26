İnsanlığın karesi

Duygulandıran olay, Bursa'nın İznik İlçesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Kuzey'in (69) kullandığı araç, Ali Sönmez'in (42) kontrolündeki kamyonetle çarpışıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücüye ve yakınlarına ilk müdahaleyi yine olay yerindeki vatandaşlar gerçekleştirdi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, kazanın yaralıların durumundan çok etkilendi. Ellerini açarak, 'Allah'ım ne olur yardım et, kimse ölmesin' diye dua etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ali Sönmez emniyete sevk edildi.
- Yaşam
- 26.06.2019
- Gazete
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