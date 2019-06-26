Bugünkü
Takvim

İnsanlığın karesi

’da bir yaya, trafik kazası geçiren ailenin yanına gitti. Ellerini açıp dua etti: Allah’ım ne olur ölmesinler

İnsanlığın karesi
Duygulandıran olay, 'nın İznik İlçesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Kuzey'in (69) kullandığı araç, 'in (42) kontrolündeki kamyonetle çarpışıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücüye ve yakınlarına ilk müdahaleyi yine olay yerindeki vatandaşlar gerçekleştirdi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, kazanın yaralıların durumundan çok etkilendi. Ellerini açarak, 'Allah'ım ne olur yardım et, kimse ölmesin' diye dua etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ali Sönmez emniyete sevk edildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİnsanlığın karesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri