Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.06.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:17

MPİ 26 Haziran açıklandı! İşte merakla beklenen sonuçlar...

Noter huzurunda her hafta çarşamba günü çekilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları Şans Topu oynayan kişiler tarafından bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen nı açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ ...

26 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı

için geri sayım sona erdi. Birçok kişinin yakından takip ettiği Şans Topu sonuçları çarşamba akşamı saat 21.15'te noter huzurunda belirlendi. Şimdi birçok kişi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte sonuçları sorgulama işlemi...

26 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 ve +10

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMPİ 26 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte merakla beklenen sonuçlar...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri