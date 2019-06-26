Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Birçok kişinin yakından takip ettiği Şans Topu sonuçları çarşamba akşamı saat 21.15'te noter huzurunda belirlendi. Şimdi birçok kişi 26 Haziran Şans Topu sonuçları ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 26 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama işlemi...

26 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1 - 4 - 14 - 29 - 34 ve +10

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.