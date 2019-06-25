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  • 25.06.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:43

Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de bir binanın çatısında çıkan , yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangında, alev alev yanan iki binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da korkutan yangın!

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Sırt Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde çıktı.

Çatıdaki alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatılar, çevredeki binalarda oturanlarda büyük korkuya yol açtı. Yangına, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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