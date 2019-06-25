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  • 25.06.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:29

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde serinlemek için gölete giren uyruklu çocuk hayatını kaybetti. ’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morguna kaldırıldı.

Kahreden haber! Serinlemek istemişti...

Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren uyruklu soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki , bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bulamayınca 'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi.

Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. İsa'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morguna kaldırıldı.



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