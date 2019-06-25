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  • 25.06.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 21:45

'da skandal! Muavin, otobüste 12 yaşındaki kız çocuğunu etti!

'da, şehirlerarası bir otobüste muavinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavini yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüste iğrenç olay! Muavin her yerde aranıyor

'da, şehirlerarası bir otobüste muavinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu ettiği iddia edildi. İddiaya göre, İstanbul-Amasya seferini yapan bir yolcu otobüsünde görevli muavin, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

HER YERDE ARANIYOR
Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine annesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavini yakalamak için çalışma başlattı.

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