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  • 25.06.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:10

'de korkunç : Cesedi yakıp dereye attılar

'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı bir gencin cesedi, yakılmış ve dereye atılmış olarak bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Sorgulanan şüphelilerden bazılarının G.’nin Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darp ederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Kan donduran itiraflar! Cesedi yakıp...

Edinilen bilgiye göre, M.G. (63), oğlu G.'den (28) 6 gündür haber alamadı. Hayatından endişe eden baba, Bayındır Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. İhbar üzerine hemen ekipler bir soruşturma başlattı.

Ekipler, kayıp kişinin e kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Kokuya duyarlı köpekler yardımıyla ortak çalışma yürüten hem Bayındır hem de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Merter G.'nin cesedini yakılmış halde buldu.

KAN DONDURAN İTİRAFLAR&NBSP;
Cinayetin ardından, cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T'yi (22) gözaltına alındı. Sorgulanan şüphelilerden bazılarının Ali Merter G.'nin Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darp ederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa A. ve İbrahim Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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