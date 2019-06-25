Öykü Arin Yazıcı (4), geçen yıl lösemiye yakalandı. Yaşaması ilik nakline bağlıydı. Türkiye seferberlik başlattı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Öykü'ye annesi Eylem'den nakledilen yarı uyumlu ilik ise tutmadı. Bunun üzerine 3 Haziran'da bu kez baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Öykü'den gelen güzel haber ise herkese rahat bir nefes aldırdı. Babadan alınan yarı uyumlu iliğin yüzde 96.5 oranında tuttuğu saptandı. Antalya'da 11 Nisan'dan beri hastanede steril odada tutulan Öykü, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı. Öykü, koşup oynadı, salıncakta sallandı. Prof. Dr. Akif Yeşilipek, "Yüzde 100'e yakın babanın iliğinin çalıştığını tespit ettik. Öykü'nün genel durumu iyi. Topluma karışması için 6 ay veya 1 yıl gibi bir süre gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Anne Eylem Yazıcı, "Nakilden sonraki ilk 6 ay ile bir yıl çok önemli. Hastalığın yeniden tekrarına karşı ilik bağışı kampanyası devam edecek" dedi.
Anne Eylem Yazıcı, "Nakilden sonraki ilk 6 ay ile bir yıl çok önemli. Hastalığın yeniden tekrarına karşı ilik bağışı kampanyası devam edecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.