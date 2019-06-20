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Güzel 'Öykü'

Güzel 'Öykü'
Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4), 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. İlik, yüzde 98.5 oranında tuttu. Anne Eylem Yazıcı, "İlk nakilde de yüzde 98 tutmuş sonrasında geri düşmüştü. Durumu pazartesi günü kesinleşecek" dedi. İlik naklinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Yazıcı, çağrı yaptı: Hem Öykü hem de nakli bekleyen en az 1700 hasta için, lösemi hastalarının 'Öykü'lerine umut olun! Donör olun! Ve asla vazgeçmeyin. Sağlık Bakanlığının 100 bin numuneyi çalışması için desteğiniz bizimle olsun.

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