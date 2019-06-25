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  • 25.06.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 23:46

'da tarihi ev yandı

ilçesinde çıkan da tarihi bir ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.



Erzurum'da tarihi bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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