



Erzurum'da tarihi bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 120 yıllık olduğu belirtilen tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



