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  • 25.06.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 22:54

'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi

 İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bir binanın katında çeşitli markalara ait bin 500 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve İstihbarat ekipleri kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen Y.K.'nin General Kazım Sokak'ta bir binanın bodrum katında depoladığını tesbit etti.



Jandarma ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği baskında binanın bodrum katına gizlenmiş 150 koliden oluşan bin 500 adet değişik markalara ait kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler jandarma ekiplerinin yardımı ile kamyona doldurularak imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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