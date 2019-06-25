Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.
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