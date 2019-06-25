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  • 26.06.2019 00:17
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 00:17

Hastanesi'nde paniği

Hastanedeki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu çıkan büyümeden söndürülürken bazı hastalar tahliye edildi. Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok" dedi.


Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.

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