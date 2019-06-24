Karpuzdan ölüm

Piknik faciayla bitti. Olay dün Batman'da meydana geldi. Burak Şanlı (20), kardeşleri Serhat (18) ve Sinan (15) ile birlikte piknik için çaya gitti. Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak üç kardeş de akıntıya kapıldı. Burak, çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu. İki kardeşin, 7 saat sonra cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Cenazeler, morga kaldırıldı.
Acı haberi alan gençlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
Acı haberi alan gençlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
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