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Karpuzdan ölüm

’da üç kardeş, karpuz için suya atladı. İkisi hayatını kaybetti, biri kurtarıldı.

Karpuzdan ölüm
Piknik faciayla bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Burak Şanlı (20), kardeşleri Serhat (18) ve Sinan (15) ile birlikte piknik için çaya gitti. Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak üç kardeş de akıntıya kapıldı. Burak, çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu. İki kardeşin, 7 saat sonra cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Cenazeler, morga kaldırıldı.




Acı haberi alan gençlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.



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