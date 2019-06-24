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  • 24.06.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 18:52

'ta korkunç olay! Lüks rezidansta buluşma kanlı bitti

'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan A.Ç arkadaşını bacağından bıçakladı.

Lüks rezidansta buluşma korkunç sonla bitti!

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi 1993 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki arkadaş bir evde buluştu. Arkadaşların arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bağrışma seslerini duyan komşular olay yerine polis çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi bacağından yaralanmış şekilde buldu.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğime bağlı ekipler de olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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