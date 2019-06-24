Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu Türkiye'nin en büyük tatil beldelerinden geldi. Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmda bir adım önde olmak istiyorlar. Peki, Hadi ipucu sorusu olan Datça, Köyceğiz ve Fethiye nerede? İşte 24 Haziran Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (24 HAZİRAN)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Türkiye'nin en büyük tatil beldelerinden bazılarının bulunduğu, ülkenin güneybatı köşesinde bulunan bir ilimiz ile ilgili sevgili hadiciler. Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi tatil yöreleri ile ünlü bu ilimiz hangisi sizce?" denildi.

İşte cevabı...