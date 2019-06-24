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  • 24.06.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 21:35

Akılalmaz olay! Suda çırpınan gencin yakınları şaka yaptığını sanınca...

’nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Korkunç! Şaka yaptığını zannettiler ama...

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı.

Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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