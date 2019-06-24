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  • 24.06.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 22:07

'da zincirleme sı! Yaralılar var

'da biri polis otomobili 3 aracın karıştığı zincirleme sında 2 kişi yaralandı. ve kaldırılan Kazak ve Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Emine Kazak idaresindeki 42 ABJ 099 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesinde Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Fahri Çelik'in kullandığı 42 FIB 59 plakalı araç ve 42 FIU 78 plakalı polis otomobiliyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Çelik, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Ambulansla Eğitim ve kaldırılan Kazak ve Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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